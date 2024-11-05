التعليم تعلن إطلاق دليل الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2025/2024

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم إطلاق دليل الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2025/2024".واضاف ان "الدليل يتضمن تفاصيل الموقع الجغرافي للجامعات والكليات الأهلية وأقسامها وأجورها على مستوى الدراسة الصباحية والمسائية فيما تأشر تعليق القبول في عدد من الأقسام والكليات وذلك بناء على مقتضيات الجودة والرصانة العلمية".ودعت الوزارة المهتمين إلى "تحميل التطبيق PEAS الخاص بالتقديم إلى الجامعات والكليات الاهلية للعام الدراسي 2025/2024"، لافتة الى ان "على الراغبين بالتقديم إنشاء من الطالب نفسه وإتمام عملية التحقق من الطالب ذاته عن طريق صورة الطالب الحية والبطاقة الوطنية وملء البيانات الدراسية المتعلقة بنوع الدراسة والرقم الامتحاني والمستندات الساندة للمعلومات المدخلة واختيار قناة التقديم من الطالب نفسه وتسجيل خياراته الجامعية بحسب المعدل ونوع الدراسة".