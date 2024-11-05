المرور توضح بشان الزخم في بعض شوارع بغداد

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام بالمديرية العقيد حيدر محمد الوائلي لـ نيوز، ان "الازدحامات التي شهدتها الحبيبة جاءت بسبب تأثر الطرق بموجة الامطار الاخيرة لا سيما طريق قناة والذي سجلنا به تأثر عدة انفاق بالموجة المطرية الاخيرة رغم انها متضررة سابقاً ومشخصة من قبل مديريتنا والتي اثرت على السير في التقاطعات والشوارع المحيطة بهذا الطريق الحيوي المهم وبالتالي ازدادت الكثافات المرورية".واضاف ان "هذه الطرق عبارة عن شبكة مرتبطة مع بعضها والتي تأثر على انسيابية السير".واكد ان "الكثافات التي يشهدها طريق قناة الحيوي اثر بالسلب على عدة تقاطعات وساحات رئيسة ومهمة في جانب عبوراً إلى الكرخ"، لافتا الى ان "جميع هذه التخسفات والمطبات والتي تؤثر على انسيابية السير تم التنسيق بشأنها ورفعت بتقارير ومخاطبات أيضاً الى امانة والدوائر الاختصاصية من اجل الإسراع بمعالجتها وصيانتها بشكل دقيق واكساءها لاحتواء هذه الكثافات".