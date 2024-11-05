طلاب بالابتدائية يغادرون مدرستهم ليلاً في أربيل.. مناشدات من الأهالي الى التربية

وقالت والدة الطلبة، إن "أطفالنا ينتهي دوامهم الساعة السادسة ليلاً وجميعهم أعمارهم صغيرة وقدمنا بلاغات الممثلية وخرجنا بتظاهرات لكن لم نجد اي استجابة من وزارة التربية العراقية".ووجهت رسالة الى وزير التربية، قائلة "شلون يقبل الأطفال بهذا العمر يرجعون بمثل هذا الوقت المتأخر من المدرسة واحنة بفصل الشتاء وممكن تمطر وبيوتهم كلها بعيدة عن المدرسة وخطوط توصلهم بـ 7 بالليل للبيت".وأضافت: "ليس لديهم وقت عند رجوعهم للدراسة ووقت المحاضرة 20 دقيقة بعدما كان 40 وهذا يؤثر على مستواهم والاستيعاب".وتابعت: "من يستطيع إبقاء اطفاله لهذا الوقت والظلام خارج المنزل وحتى في مدرستهم لا توجد انارة".وطالبت الام، وزير التربية بـ"أيجاد بناية مدرسية جديدة قريبة على منازل او الرجوع الى الدوام السابق (بين يوم ويوم)".