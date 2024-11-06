وقال الدلفي، لـ نيوز، ان "مدير صحة الرصافة غير مهني وهناك الكثير من الإخفاقات في عمله"، مشددا على "ضرورة استبداله".

واضاف ان "ذلك ادى الى تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين في جانب الرصافة"، لافتا الى اهمية "استبدال المدراء غير المهنيين لتصحيح الاخطاء والاخفاقات التي تحدث وتسبب بتراجع مستوى الواقع الصحي العراقي".

ويؤشر الكثير من المراقبين والمختصين وجود تراجع واضح وتردٍ كبير في الخدمات المقدمات بالمؤسسات التابعة لدائرة صحة الرصافة ولا سيما المستشفيات والمؤسسات في قضاء المدائن ومدينة والنهروان والعديد من المناطق الفقيرة واطراف .