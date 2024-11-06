بلغت قوتها 3،4.. تسجيل هزة أرضية غرب نينوى

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في الساعة الـ11:44:45 بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها (3،4) درجة وتبعد 80 كم محافظة نينوى".وأضافت الهيئة، أنه "تم شعور المواطنين بها بشكل متفاوت، هذا ولم ترد تقارير حتى وقت كتابة بشأن وقوع خسائر بشرية او اضرار مادية.