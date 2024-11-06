فائق زيدان يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللقاء حضره أيضا الممثل الخاص للأمين العام للأمم في كلاوديو كوردوني".وأضاف المجلس، أن "اللقاء شهد بحث الإجراءات القضائية الخاصة بتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد".