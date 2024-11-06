التعليم تعلن توفر منح دراسية هنغارية.. اليكم التخصصات ومتطلبات التقديم

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "المنح جاءت بواقع 10 منح للحصول على شهادة البكالوريوس و20 منحة للحصول على شهادة الماجستير و40 منحة للحصول على شهادة للعام 2026/2025".وأضافت الوزارة، أن "آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15".اليكم التخصصات ومتطلبات التقديم عبر الرابط ادناه:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/06112024.pdf