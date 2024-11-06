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هام للعراقيين.. لا تسلكوا هذا الطريق بدءاً من اليوم
محليات
2024-11-06 | 12:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
14,747 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
أعلنت
مديرية المرور
العامة، اليوم الأربعاء، عن قطع الطريق من
تقاطع
المنصور
14 رمضان بإتجاه
تقاطع
21 رمضان.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "سيتم قطع الطريق من
تقاطع
المنصور
14 رمضان بإتجاه
تقاطع
21 رمضان من قبل أمانة
بغداد
دائرة المشاريع ودائرة مجاري بغداد، لغرض معالجة وصيانة التخسف".
وأضافت ان "القطع سيبدأ من اليوم الساعة العاشرة مساء ولغاية يوم الأحد الساعة السادسة صباحاً".
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