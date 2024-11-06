هام للعراقيين.. لا تسلكوا هذا الطريق بدءاً من اليوم

نيوز – محلي

أعلنت العامة، اليوم الأربعاء، عن قطع الطريق من 14 رمضان بإتجاه 21 رمضان.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "سيتم قطع الطريق من 14 رمضان بإتجاه 21 رمضان من قبل أمانة دائرة المشاريع ودائرة مجاري بغداد، لغرض معالجة وصيانة التخسف".

وأضافت ان "القطع سيبدأ من اليوم الساعة العاشرة مساء ولغاية يوم الأحد الساعة السادسة صباحاً".