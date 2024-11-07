نظرة على حركة المرور.. قائمة شاملة بازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، قائمة شاملة بازدحامات صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، حيث جاءت الازدحامات في اماكنها المعتادة، وخفيفة نسبيًا في هذا التوقيت من اليوم.





جسر وسريع الدورة



تقاطع الدورة جهة السيدية



جسر وساحة الطابقين



كرادة خارج وشارع جامعة



محمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية النهضة



محمد القاسم من نفق النداء الى مجسر قرطبة



جسر الجمهورية وشارع يافا ونفق الزيتون



جسر السنك وشارع الصالحية



من ساحة الطيران وشارع الكيلاني وشارع الجمهورية ازدحامات باتجاه ساحة الخلاني



اسفل مجسر قرطبة



الشارع من مقبرة الغزالي وشارع شيخ عمر بالكامل



الجمهورية بين الوثبة ومجسر باب المعظم السايدين



جسر ومجسر باب المعظم وجميع شوارع وازقة الطب



الوزيرية



المشاتل



الشارع من متنزه الشالجية الى مستشفى الكرخ



الثورة امام ساحة بيروت وسريع القناة وصولا الى نصب الشهيد



سريع القادسية



جسر سريع أبو غريب وشارع الإسكان باتجاه مرور البيجية





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورةتقاطع الدورة جهة السيديةجسر وساحة الطابقينكرادة خارج وشارع جامعةمحمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية النهضةمحمد القاسم من نفق النداء الى مجسر قرطبةجسر الجمهورية وشارع يافا ونفق الزيتونجسر السنك وشارع الصالحيةمن ساحة الطيران وشارع الكيلاني وشارع الجمهورية ازدحامات باتجاه ساحة الخلانياسفل مجسر قرطبةالشارع من مقبرة الغزالي وشارع شيخ عمر بالكاملالجمهورية بين الوثبة ومجسر باب المعظم السايدينجسر ومجسر باب المعظم وجميع شوارع وازقة الطبالوزيريةالمشاتلالشارع من متنزه الشالجية الى مستشفى الكرخالثورة امام ساحة بيروت وسريع القناة وصولا الى نصب الشهيدسريع القادسيةجسر سريع أبو غريب وشارع الإسكان باتجاه مرور البيجية