بسعة 130 سريرا.. افتتاح الجملة العصبية التعليمي بعد إعادة تأهيله (صور)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "صالح مهدي الحسناوي افتتح الجملة العصبية التعليمي في بعد إعادة تأهيله بسعة 130 سريرا الموافق 7 تشرين الثاني 2024 يرافقه الوكيل الفني للوزارة هاني العقابي ومدير عام صحة الرصافة باسم صباح".وبين الوزير ان "التأهيل شمل مجموعة من الردهات ومنها ( الطوارئ، الرجالية النسائية، الأطفال، العزل ) اضافة الى العناية المركزة والجناح الخاص والأفاقة وصالات للعمليات ودار الاطباء ومصرف الدم الى جانب صيدلية ومختبر الطوارئ ومذاخر الادوية وجهزت المستشفى بأحدث الخدمات الفندقية واجهزة المراقبة الخاصة بالمريض".واضاف ان "الردهات مزودة بمنظومات مراقبة وتبريد وأخماد حرائق متطورة وبتقنيات متطورة لحماية المرضى ومنع التلوث".واوضح الحسناوي ان "وزارة وضمن البرنامج الحكومي ماضية بالتأهيل وتوسعة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى".