مراهقة تحاول الانتحار من على سطح مدرستها شمال شرقي بغداد

وقال للسومرية نيوز، إن "الطالبة تولد 2010 وهي في الصف الثاني المتوسط وقامت برمي نفسها من أعلى سطح مدرستها ضمن حي الجزائر في منطقة لأسباب غير معلومة".وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الفتاة إلى المستشفى برفقة مديرة المدرسة"، مؤكداً أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.