كربلاء.. اكتمال مرحلة الترقيم والحصر استعدادا للتعداد العام

وقال المسعودي في تصريح لـ نيوز، ان "فرق التعداد العام في محافظة أكملت مرحلة الترقيم والحصر للسكان والمساكن والتي استمرت لمدة شهرين في عموم ارجاء المحافظة".وأضاف: "من المخطط ان تبدأ مرحلة العد وهي المرحلة الأخيرة من التعداد العام ومن المؤمل ان تبدأ في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني ولغاية العاشر من شهر كانون الثاني".