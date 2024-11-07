مصرع شخص وإنقاذ ثلاثة بعد حريق شرقي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "رجلا لقي مصرعه فيما تم إنقاذ ثلاثة آخرين كانوا محاصرين داخل دارهم الذي اندلعت النيران به ضمن الصدر".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني انتشلت الجثة واسعفت البقية"، الى أنه "حسب المعلومات ان الحادث نتيجة تماس كهربائي".