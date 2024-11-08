بالصور.. ماذا اهدى اللاعب ايمن حسين القيصر كاظم الساهر؟

نيوز – محلي

بعد احياء الفنان الكبير القيصر كاظم الساهر حفلة في الدوحة القطرية، التقى ليلة امس بمهاجم حسين بحضور الصحفي هنيدي.

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي صورا للاعب المنتخب الذي اهدى قميص المنتخب للفنان كاظم الساهر. وكتب حسين بخط يده على القميص عبارة "هدية من اللاعب حسين الى الفنان الكبير القيصر كاظم الساهر".

