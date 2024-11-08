"كل شيء فوق الأرض".. ماذا يتضمن التعداد السكاني؟

نيوز – محلي

أصدرت وزارة التخطيط، تصريح جديد حول التعداد السكاني المرتقب.

وقال المتحدث باسم الوزارة الهنداوي ان "التعداد السكاني لا يتضمن ذكر القومية أو الطائفة في استمارة البيانات؛ لأنه يستهدف الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان وليس انتماءاتهم أو القومية أو الإثنية".

وأضاف ان "وزارته تترقب التعداد بصفته حدثاً غاب طويلاً عن لمدة 27 سنة وعملت على توفير متطلبات إجراء التعداد السكاني كافة في 20 - 21/ 11/ 2024"، الى ان "مشروع التعداد ضخم وكبير ويتضمن جرد كل شيء فوق الأرض من بنايات ومنازل ومنشآت سكنية".

وبين ان "الوزارة أعدت 40 ألف باحث مدرب بشكل جيد على تسجيل بيانات التعداد السكاني، حيث يتم الرجوع إلى الأسرة التي تم عدّها لتسجيل بيانات (السكن، والتعليم) وتكون نتائجها نهاية للتعداد".