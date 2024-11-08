تحذير لاهالي مدن الوسط وشمال البلاد بشأن يومي الاحد والاثنين المقبلين

نيوز – محلي

أصدرت هيئة الانواء الجوية، تقريرا حول الحالة المطرية التي ستشهدها مدن الوسط وشمال البلاد.

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، ان "مدن وسط وغرب و شمال البلاد وبعض من مدن ستتأثر بحالة ممطرة خلال يومي الأحد والأثنين الموافق 10 و 11 تشرين ثاني".

وأضافت ان "الأجواء ستكون غائمة بشكل جزئي الى غائمة في عموم مدن البلاد".

وادناه نص تقرير هيئة الانواء ليومي الاحد والاثنين المقبلين: