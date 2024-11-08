القبض على المتهم بتفجير "محل تجاري" في كركوك (فيديو)

الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعد ستة أيام من تنفيذ هجوم استهدف أحد المحال التجارية في محافظة بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة صاحب المحل وزوجته، تمكنت مفارز جهاز الوطني بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات الأسايش في السليمانية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالعملية الإرهابية.وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بمراقبة موقع الاستهداف عدة مرات، حيث أخفى العبوة الناسفة داخل حقيبة ووضعها أمام الموقع، ثم قام بتفجيرها عن بُعد باستخدام جهاز هاتف، بحسب البيان الذي بين انه فور وقوع الحادث، شكلت مفارز الوطني فريق عمل مختص وفعَّلت الجهود الاستخبارية والفنية لتتبع تحركات المتهم، التي بينت هروبه إلى خارج ومكثه هناك لمدة خمسة أيام قبل استدراجه إلى السليمانية.وتابع البيان، انه بعد تحديد مكان تواجده، استحصلت مفارزنا على الموافقات القضائية اللازمة لإلقاء القبض عليه وفق أحكام المادة (4) إرهاب، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.