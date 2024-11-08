اعتقال 20 مخالفاً لشروط الإقامة في النجف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات المحترم وبمتابعة من قبل شرطة علاء جابر هاشم، القى قسم الاقامة التابع الى مديرية الاحوال في الاشرف القبض على 20 شخص مخالف لشروط الإقامة".واضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لابعادهم لمخالفتهم شروط الإقامة".