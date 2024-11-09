شلل في العرصات والسدة.. شركات "تجتهد" بقطع الشوارع وتحشر مئات العجلات بلا تنسيق مروري

وتسببت الجهات المشرفة على اعمال التطوير ويعتقد انها امانة بغداد، بخلق مستطيل "أحمر" مزدحم، والمحصور بين قرية باتجاه المسبح من جهة، والشارع من الحرية وتقاطع الناظمية والعرصات من جهة أخرى، وذلك بعد ان أقدمت الجهات المشرفة على قطع نزلة الناظمية، وكذلك قطع السدة المتجه نحو قرية دجلة، مما تسبب بحصر العجلات وتكدسها في الازقة والشوارع في محاولة للذهاب نحو العرصات دون جدوى.وتسبب ازدحام الكرادة خارج وشارع العرصات بمفاقمة الوضع في الازقة الممتدة والمتفرعة باتجاه سدة العرصات، وسط تساؤلات عن سبب غياب التخطيط وقطع شارعين رئيسيين في آن واحد دون خطة بديلة، خصوصا مع عدم الاستعانة بمديرية المرور لوضع خطة مسبقة، حيث يقدم المقاولون والشركات العاملة على قطع الشوارع مسبقا دون تحذير مسبق او تنسيق مع المرور لايجاد طرق بديلة.