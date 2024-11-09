مقترح لإنشاء وزارة أو هيئة خاصة بالذكاء الاصطناعي في العراق

نيوز – محلي

قدم المركز الاقتصادي السياسي، مقترحا للدولة العراقية بإنشاء وزارة أو هيئة مستقلة مختصة بالذكاء الاصطناعي في .

وقال مدير المركز حدمل الحلو في بيان ورد لـ نيوز، إن "الحاجة باتت ضرورية لإنشاء وزارة أو هيئة مستقلة تختص بالذكاء الاصطناعي في بحكم التطور العلمي المتسارع في العالم وما يرتبط بهذا الموضوع على جميع القطاعات التي تلامس حياة المواطنين بشكل عام".

وأشار الحلو إلى أن "المقترح يستند إلى عدة مقومات منها استثمار ما سوف ينتجه التعداد السكاني المزمع إجراؤه في 20 و21 من الشهر الحالي واستثمار الإحصائيات وأرقام وتقييم عمل وخطط المؤسسات والقطاعات المعنية واستثمار العمل في الذكاء الاصطناعي في مجال التربية والتعليم والعمل الاقتصادي بجميع قطاعات التجاري والصناعي والاستثماري، وفي الاخص قطاع الانترنت وشركات الاتصالات وقطاع شركات السياحة وحجوزات الفنادق والنقل والطيران وانظمة الحجز بشكل عام وبنفس الوقت المساهمة في زيادة التعامل المصارف بخدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية الداخلية والخارجية منها والاسماء التجارية وتسجيل الشركات والآتمتة ورقمنة العمل في البلد بشكل عام".

وبين الحلو أن "أهمية المقترح تتطلب تظافر جميع الجهود من عدد من الوزارات والهيئات وعدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وترشيح واستقطاب الكوادر الحكومية المختصة من رحم مؤسسات الدولة حتى لا تكلف عبئًا ماليًا جديدًا على موازنة الدولة وبنفس الوقت تخصيص برامج توعوية مع المؤسسات الإعلامية بجميع تنوعها المكتوب والمرئي والمسموع من أجل خلق صورة واضحة ومبسطة تتآلف مع طبيعة وشخصية وواقع المواطن العراقي"، لافتا الى انه "يمكن لمؤسسات الدولة استثمار هذا القطاع من أجل حماية كل ما يتعلق بأمن البلد وعلى مختلف المجالات مما يقدمه هذا القطاع والذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين مما يستوجب التعمق بهذا المجال واستثمار الجانب الإيجابي منه والحد من استثماره بشكل سيئ في مجالات الاحتيال والقرصنة والتزييف وفبركة المحتوى والعمل على تعزيز الأمن السيبراني والقطاعات الأخرى ناهيك أن البلد مرّ بحكم السنوات ما قبل الـ2003 إلى عدة متغيرات وما تلتها من أحداث ما بعد التغيير والظروف الأمنية وغيرها تتطلب جميعها أن يكون البلد متقدمًا مع ما يحصل في العالم وخاصة في مجال التطور التكنولوجي وآخرها الذكاء الاصطناعي".