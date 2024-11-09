العتبة الحسينية تستضيف أكثر من 6 آلاف لبناني

وقال عضو اللجنة ورئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة عبد الأمير طه في بيان ورد لـ نيوز، إن "هناك (6.232) لبناني يتم استضافتهم في مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وكذلك في الفنادق الخاصة التي تم تخصيصها بالاتفاق مع رابطة الفنادق والمطاعم السياحية في كربلاء، بالإضافة إلى عدد من الحسينيات والبيوت".وتابع أن "هذه الاحصائية لغاية نهاية يوم الخميس 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وقد تم توفير كافة الخدمات اللوجستية التي تحتاجها العوائل اللبنانية (ضيوف العراق)"، لافتا إلى أن "الخدمات شملت توفير السكن والطعام والرعاية الصحية، والعديد من الأمور الأخرى".واشار البيان الى أن "العتبة الحسينية المقدسة، ومن خلال ترجمة توجيهات المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، شكلت خلية الازمة لإغاثة اللبناني، بالإضافة فتح أبوابها لاستضافة العوائل المنكوبة في مدن الزائرين وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها، أشار إلى انطلاق حملة الإغاثة الطبية والإنسانية للشعب اللبناني وذلك امتثالا لبيان المرجعية الدينية العليا".