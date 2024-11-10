طقس العراق: جولة مطرية ليومين و5 محافظات "محرومة منها"

وبدأت حالة سريعة فجر اليوم الاحد من جنوب غرب لتتحرك مع حلول على باقي مناطق الأنبار، وتشمل أيضآ مناطق وسط البلاد بشكل تدريجي من صباح اليوم وحتى عصر ومساء اليوم الأحد على شكل زخات أمطار رعدية، تشمل كربلاء والنجف والديوانية وبابل وواسط وديالى وصلاح الدين.وتكون الامطار ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى مصحوبة بنشاط السحب الرعدية، وتستقر الأجواء عصر ومساء الأحد وتعود فرص الأمطار عصر الإثنين على نفس المناطق .ومع نهار الاثنين تتحرك الحالة باتجاه السليمانية وأربيل ودهوك وكركوك وأجزاء من الموصل، أما مناطق حتى الآن خارج نطاق التوقعات بسبب تواجد المرتفع الجوي.وتكون الحالة الممطرة خفيفة ومتوسطة وقد تحدث بؤر أمطار غزيرة على فترات خصوصاً المنطقة الغربية وصلاح الدين والسليمانية وكركوك ودهوك، وربما تشمل مناطق أخرى وحسب حركة المنظومة الجويةومع تأثير الحالة متوقع ارتفاع عدة درجات في الحرارة خصوصا لتتجاوز الــ 30 درجة مئوية وبشكل أقل في باقي المناطق، ثم تنخفض مجدداً نهاية الأسبوع الحالي.