قائمة شاملة بازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات





تنشر نيوز، خارطة بازدحامات شوارع صباح اليوم الاثنين 11 نوفمبر، حيث جاءت الازدحامات بالحجم والتوزيع الجغرافي كما هو معتاد في أيام الدوام عادة.





وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:



جسر الطابقين



السندباد وسدة العرصات



طريق معسكر الرشيد من الطاقة الذرية الى فلكة الزعفرانية ازدحامات متقطعة



سريع وجسر الدورة



كرادة خارج



السريع الجنوبي من مجسر الوليد الى تقاطع الدورة



قطر الندى وصعدة جسر الجادرية



المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل



ساحة الطابقين وشارع جامعة



كرادة داخل وأبو نؤاس لغاية الجسر المعلق



بن نصير ومجسر الأمانة



ازقة البتاوين وشارع الصناعة ومدخل كهرمانة



يافا ونفق الزيتون



بور سعيد ومجسر قرطبة



الكيلاني ونفق باب وشارع الجمهورية



جسر السنك وشارع الصالحية



النصر وشارع حيفا من جسر السنك لغاية جسر باب المعظم



دمشق والعلاوي ازدحام متصل



14 تموز



البيجية وشارع المنصور والرواد



جسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطب



صفي الدين الحلي ومجسر فائق حسن





وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:جسر الطابقينالسندباد وسدة العرصاتطريق معسكر الرشيد من الطاقة الذرية الى فلكة الزعفرانية ازدحامات متقطعةسريع وجسر الدورةكرادة خارجالسريع الجنوبي من مجسر الوليد الى تقاطع الدورةقطر الندى وصعدة جسر الجادريةالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصلساحة الطابقين وشارع جامعةكرادة داخل وأبو نؤاس لغاية الجسر المعلقبن نصير ومجسر الأمانةازقة البتاوين وشارع الصناعة ومدخل كهرمانةيافا ونفق الزيتونبور سعيد ومجسر قرطبةالكيلاني ونفق باب وشارع الجمهوريةجسر السنك وشارع الصالحيةالنصر وشارع حيفا من جسر السنك لغاية جسر باب المعظمدمشق والعلاوي ازدحام متصل14 تموزالبيجية وشارع المنصور والروادجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطبصفي الدين الحلي ومجسر فائق حسن