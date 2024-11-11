موظفون عراقيون ينتفضون على شركة صينية.. اغلاق "الصرف والتخزين" في حقل نفطي مهم في ميسان

وقال مراسل ان عشرات والكوادر المحلية اقدموا على غلق بوابة الخزن والتصريف في مجمع حقل بزركان النفطي، بسبب عدم التزام شركة سينوك بموافقة وزير النفط وتنفيذ بنود عقد الخدمة بالتعاقد المباشر مع المحليين.وتشير المعلومات وكذلك اللافتات التي رفعها المتظاهرون الى ان لاتتعاقد مع بشكل مباشر بل عن طريق "شركة وسيطة".