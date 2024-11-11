مصرع موظف بالخطوط الجوية.. تفاصيل حادث مروري داخل مطار البصرة

وقال في حديث للسومرية نيوز، إن "موظف بالخطوط العراقية كاظم جواد المياحي توفى اثر حادث مروري داخل مطار الدولي على الطريق المؤدي من البوابة الرئيسة الى صالة المسافرين".وأشار الى ان "سبب الحادث يعود لتصادم عجلته مع نوع كيا بنكو تابعة لشركة الهلال الماسكة لإعمار مطار الدولي".