المباشرة بالتحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس هيئة المستشارين بمكتب السوداني

باشرنا التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراءباشرت هيئة الاتحادية بتوجيه من رئيس محمد شياع السوداني. وبالتعاون والتنسيق مع جنايات مكافحة الفساد التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في رئيس .