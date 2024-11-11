قارنتها باليوم.. الأنواء الجوية تنشر درجات الحرارة في العراق عام 1964

نيوز – محلي

نشرت هيئة الانواء الجوية، درجات في عام 1964، فيما قارنتها باليوم الاثنين.

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، "ادناه جدول تغير درجات العظمى لأغلب محافظات البلاد، ومخطط الرياح العليا اليوم الاثنين، مقارنة لدرجات في البلاد قبل 30 عاما وقبل 60 عاما".

