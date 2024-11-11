مشاجرة عائلية تدفع امرأة الى طعن زوجها لاكثر من مرة في الناصرية

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بقيام امرأة بطعن زوجها اكثر من مرة بعد مشاجرة عائلية وقعت بينهما في .

وقال لـ نيوز، ان "مشاجرة وقعت بين زوج زوجته داخل منزلهما في الناصرية، ما دفع الزوجة الى طعن زوجها اكثر من مرة".

وأضاف ان "الزوج نجا من محاولة القتل، حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج"، الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث واعتقلت الزوجة على الفور".