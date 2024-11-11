بالصور.. أمين بغداد يشارك بافتتاح مجسري دورة سيدية

وشارك مع وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني بافتتاح مجسري دورة - سيدية ضمن الحزمة الاولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في ظل المشترك ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت بغداد، مساء اليوم الاثنين، افتتاح مجسري دورة سيدية جنوبي .