تنبيه لاهالي بغداد.. أحذروا من هذه الطرق

نيوز - محلي

تشهد صباح الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2024، ازدحامات خانقة ومتفرعة، في مشهد غير معتاد للازدحامات وطال شوارع وتقاطعات وامتدادات غير معتادة في أيام الدوام الاعتيادية.

وجاءت خارطة الازدحامات بقائمة طويلة كما احصتها نيوز كالاتي: جسر الجادرية مزدحم جسر السنك مزدحم جسر الجمهورية مزدحم جسر المثنى مزدحم محمد مزدحم الدورة مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسر الربيعي مزدحم مجسر قرطبة مزدحم جسر صليخ مزدحم مجسّر مزدحم جسر البنوك مزدحم جسر الطابقين مزدحم جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم مجسر الربيع مزدحم جسر باب المعظم مزدحم جسر الشهداء مزدحم ابو غريب مزدحم القناة من جهة الرستمية مزدحم كورنيش الاعظمية مزدحم شارع مطار المثنى مزدحم البياع مزدحمة نفق الزيتون مزدحم شارع الجمعية مزدحم كرادة داخل مزدحمة كرادة خارج مزدحمة ابو نؤاس مزدحم مفرق الدورة مزدحم جدا منطقة العلاوي مزدحمة شارع دمشق مزدحم شارع الأردن مزدحم شارع السندباد مزدحم شارع السدة مزدحم شارع الرواد مزدحم شارع المنصور مزدحم براثا مزدحم باب المعظم مزدحم شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم