الا أنّه كما يقول المثل المأثور، معرفة السبب تبطل العجب، ففي جولة سنأخذكم بها الى داخل المصفى ستتضح الصورة عن أسباب توقف المصفى عدة مرات، حتى يمكن وصف المصفى بأنه مصاب بـ"متلازمة الصيانة"، وهذا لم يأتِ من فراغ بل من حجم التلاعب والفساد الكبير وكذلك التواطؤ مع الائتلاف الكوري المشغل للمصفى.وفقًا لتقارير الاستشارية، فإن تم استلامه من قبل شركة النفط الوسط وادارة المصفى وهو يحتوي على 68 عيبًا ومشكلة فنية.تتمثل بتشققات في الأساسات الكونكريتية وأرضيات الوحدات الانتاجية والمبادلات وخزانات الوقود، وكل ذلك بسبب اخطاء في حسابات التمدد الحراري للمعدات وشبكات الانابيب، وهذا عيب تصميمي خطير جداً، يؤدي الى تسرب النفط والمنتوجات وقد يقود الى حصول حريق في المصفى.كما أنّ الكثير من المعدات التي تمّ نصبها في المصفى غير مطابقة للمواصفات القياسية، مثل مضخات المواد الكيميائية التي تعاني من تهشم اجزاءها الداخلية وتآكل المبادلات الحرارية والبالغة 370 مبادلًا حراريًا بحاجة الى استبدال.واحدة من أسباب توقف المصفى عدة خلال عام واحد فقط، هو حصول تلوث في منتجات التكرير نتيجة التسريب بالمبادلات الحرارية، وهذا جعل المصفى يعمل بطاقة 65% فقط من طاقته التصميمية، جعل المصفى ينتج 5 ملايين لتر بنزين يوميًا فقط بينما من المفترض ان ينتج 8 ملايين لتر يوميًا وهذا تسبب بخسارة مالية خلال 6 اشهر تبلغ أكثر من 500 مليار دينار لمنتوج البانزين فقط فضلا عن وجود نقص في انتاج الغاز السائل بنسبة 40% وكذلك النفط الابيض .من الشبهات الأخرى على ما يحدث داخل المصفى، هو تسرع شركة نفط الوسط وادارة باستلام المشروع من الائتلاف الكوري بعيوبه كما هي، في الوقت الذي لا تكفي مبالغ التأمينات المحجوزة لاصلاح العيوب التي سلمها الائتلاف الكوري للجانب العراقي.وبالرغم من العيوب، تمّ اطلاق مستحقات الشركات الكورية المقاولة والتأمينات الأولية بالكامل، بل وتجاهلت شركة نفط الوسط وادارة توصية الاستشارية التي اوصت بعدم استلام المشروع لحين استبدال المعدات المعيوبة، لكن نفط الوسط وادارة المصفى قامت بتوقيع شهادة الانجاز الميكانيكي والتي تتضمن الاعتراف بجاهزية وسلامة المصفى، وهو أمر مخالف للواقع.هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،