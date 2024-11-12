حادث داخل محكمة مندلي.. ماذا حدث؟

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حادث انتحار لمنتسب داخل مندلي في .

وقال لـ نيوز، ان "معلومات وردت بوجود حادث داخل مندلي في ديالى، حيث تم التوجه الى المكان واتضح وجود حادث انتحار منتسب داخل منسوب الى مجلس الأعلى، باطلاق على نفسه من سلاح نوع بندقية".

وأضاف انه "لم تعرف أسباب الانتحار"، الى انه "تم فتح تحقيق في الحادث".