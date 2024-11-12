اين وصلت نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث ومتى تعلن؟

نيوز – محلي

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث.

وقال المتحدث باسم الوزارة لـ نيوز، ان "نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث في مراحلها النهائية". وأضاف ان "الإعلان عنها قريبا ربما في اليومين المقبلين".

