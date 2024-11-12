تخص زقورة عقرقوف.. خطوة جديدة لاختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025

وذكرت اللجنة، في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، ان "اللجنة المشتركة بعضوية مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار محمد البياتي وممثل رئيس مجلس الوزراء زياد عباس والمستشار عمر العلوي و مدير بلدية أبو غريب وبلدية المنصور وعمليات ومدير توزيع كهرباء الكرخ، باشرت اجتماعاتها واعمالها للإشراف على صيانة وتأهيل زقورة عقرقوف والطرق المؤدية إليها".وبحثت اللجنة خلال الاجتماع "عدة محاور منها صيانة وتأهيل زقورة عكركوف واعادة تاهيل الطرق المؤدية اليها وتهيئة أماكن استراحة الزائرين بالاضافة الى التشاور حول اهمية التعاون المشترك وتقديم الدعم والاسناد اللازم للاسراع في استكمال اعمال الصيانة والتأهيل بالشكل الذي يليق بمكانة التاريخية".