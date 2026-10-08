قروض ميسَّرة لهذه الفئة

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "القروض متاحة لجميع العائدين الراغبين بالتقديم إليها، شريطة استيفاء الضوابط والشروط المعتمدة".وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى توفير فرص اقتصادية تساعد العائدين على الاستقرار والاندماج والاعتماد على مصادر دخل مستدامة، بما يسهم في الحدِّ من دوافع الهجرة غير النظامية".وفي سياق متصل، بين الخفاجي أن "إجراءات الوزارة للحدِّ من الهجرة غير النظامية لا تقتصر على التوعية بمخاطرها، وإنما تشمل اتخاذ عدد من الخطوات العملية، منها التعريف بالخدمات المتاحة للعائدين والشباب، فضلاً عن نشر الوعي بشأن نظام الضمان الاجتماعي، بما يسهم في توفير بدائل وفرص اقتصادية وتشغيلية أمام الفئات المستهدفة".ولفت إلى أن "الوزارة أتاحت قروضاً ميسرة لفئة العائدين بتمويل من الصندوق المختص، والذين يواصلون بدورهم ترويج معاملاتهم بصورة مستمرة.وفي ما يتعلق بأبرز القطاعات القادرة على استيعاب العائدين"، لافتا الى ان "المشاريع الصغيرة تبرز بوصفها أحد المجالات التي يمكن أن تسهم في توفير فرص اقتصادية مناسبة، منوهاً بأن عملية التأهيل تتضمن مشاركة العائد في دورة ابتكار الأعمال، إلى جانب جلسات الدعم النفسي وإعداد ، وبعد استكمال هذه المراحل تتم إحالته إلى قسم القروض، لغرض ترويج معاملته والاستفادة من القرض الميسر".