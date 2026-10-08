تحرك حكومي بشان شروط الأمان في المنازل

وقال مدير عام والمحلية في الوزارة السيد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "مقترح الوزارة استحداث شعبة في كل 500 بلدية منتشرة في عموم ومسؤولة كل واحدة منها عن مدينة"، مشيراً إلى أن "هذه الشعبة تكون مسؤولة عن متابعة إجراءات الأمن والأمان في كل منزل، خاصة استخدام كفاءة ".وأضاف أن "الوزارة تحاول ربطه وتعشيقه بدور البلديات ولرفع كفاءة أداء الموظفين بالاطلاع على التجارب العملية التي يطبقونها على منازل المواطنين الذي يقدمون للحصول على إجازة بناء من خلال الإشراف على التشييد من قبل مهندسي البلدية ومراقبتهم في كيفية إدارة كفاءة الطاقة وتوجيه المنزل بالاتجاه المناسب والذي يمكنه من تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 30 بالمئة".وأكد أن "البناء الحديث للمنازل يجب أن يراعي اتجاه الشمس وتوجيه الشبابيك وواجهة المنزل بما يقلل استهلاك الطاقة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استخدام تقنيات كانت تستخدم في المنازل بأربعينيات وخمسينيات الماضي تتيح للهواء التغلغل فيه".وأوضح أن "جميع هذه البيانات ستكون متوفرة للموظفين عندما يمنحون المواطن إجازة السكن لبناء منزله في عموم المدن الموجودة في العراق".