المالية النيابية: الحكومة تسلمت ديونا بنحو 210 تريليونات دينار

وقال الكلابي في تصريح نشرته وتابعته ، ان "حكومة رغم ارتفاع سعر صرف الدولار وما رافقه من مشكلات تحمل المواطن اعباءها سلمت حكومة فائضا نقديا بلغ 70 تريليون دينار".واضاف ان "الحكومة السابقة سلمت الحكومة الحالية ديونا مستحقة تقارب 210 تريليونات دينار بالتزامن مع توقف بيع النفط لاكثر من ستة اشهر بسبب احداث "، مشيرا الى ان "هذه التطورات وضعت البلاد امام تحديات مالية كبيرة تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجتها".واوضح ان "الحكومة الحالية تسلمت ادارة مالية تعاني من مشكلات كبيرة في وقت يعتمد فيه بصورة اساسية على الايرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين"، لافتا الى ان "استمرار تعطل الايرادات النفطية يهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية".وشدد على ضرورة "الكشف عن الجهات المسؤولة عن اغراق الدولة بالديون وهدر الاموال العامة والمشاريع التي نفذت بكلف مضاعفة"، داعيا " ومجلس القضاء الاعلى الى اتخاذ اجراءات حازمة بحق المتورطين بالفساد وهدر المال العام".