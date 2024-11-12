تنويه بشأن التقديم لقناة المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "التقديم إلى قناة المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024 يستمر إلى غاية الساعة 12 من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 2024/11/13".