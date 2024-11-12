مواطن يتعرض للاعتداء والمنع من دخول شقته بمجمع سكني في بغداد

وقال البنية في حديث لـ نيوز، إنه "تعرض لمضايقات واعتداء من قِبَل المجمع"، موضحاً أن هذه الخلافات بدأت على خلفية نزاع شخصي مع موظفة تدعى رسل، التي ترتبط بعلاقات شخصية مع المجمع، مما أثر على تعاملهم معه".وأضاف، أنه عند وصوله إلى شقته، مُنع من الدخول، رغم تواجد زوجته وأطفاله داخل الشقة وتعرض للضرب من قبل امنية المجمع.وأشار إلى أن "إدارة المجمع قامت بقطع الماء والكهرباء عن شقته، وامتنعت عن تقديم الصيانة"، لافتاً إلى أنه "اضطر إلى للقضاء وإقامة دعوى قانونية لحماية حقوقه كمستأجر".