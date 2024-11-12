سرق 9 أساور ذهبية من أحد المحال.. القبض على متهم في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أن "مفارز الأفواج في وبوقت قياسي، نجحت في القبض على سارق بعد سرقته 9 أساور ذهبية من أحد محال بيع الذهب في منطقة ٥ ميل، وذلك خلال تواجده في منطقة العشار".وأضافت، انه "تم احتجاز المتهم حالياً في مركز شرطة العشار، حيث يخضع للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".