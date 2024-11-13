وقوف من الحبيبية الى باب الشرقي وازدحام باب المعظم متفرع لـ3 مناطق.. حركة مرور بغداد الان

نيوز-محليات



تشهد ازدحامات غير معتادة وكبيرة في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، حيث تتسم الازدحامات بكونها طويلة ومتصلة ومتفرعة من منطقة لأخرى مجاورة مع امتداد الشوارع.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:





وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم



جسر وساحة الطابقين



كرادة خارج بين ساحة التحريات وساحة الطابقين



السندباد وسدة العرصات



قطر الندى وجسر الجادرية وصولا لتقاطع ازدحام متصل



مطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل



الجواهري ومجسر النسور



المنصور والبيجية والنقابات وشارع دمشق



العلاوي



يافا وجسر الجمهورية



جسر السنك وشارع الصالحية



حيفا بين جسر السنك وشارع ساحة الطلائع



14 تموز



جسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطب



صفي الدين الحلي وشارع كورنيش الاعظمية وشارع الوزيرية ازدحامات طويلة متصلة بباب المعظم



الجمهورية وشيخ عمر وشارع الكيلاني



معارض الحبيبية وجسر الحبيبية وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة ونفق الباب ازدحام طويل ومتصل



مثنى الشيباني ومجسر العلوية



محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى مستشفى الكندي ومعارض النهضة



فلسطين وسريع القناة حول نصب الشهيد والعاب السندباد



جسر البنوك وشارع المشاتل ونفق النداء

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمجسر وساحة الطابقينكرادة خارج بين ساحة التحريات وساحة الطابقينالسندباد وسدة العرصاتقطر الندى وجسر الجادرية وصولا لتقاطع ازدحام متصلمطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصلالجواهري ومجسر النسورالمنصور والبيجية والنقابات وشارع دمشقالعلاوييافا وجسر الجمهوريةجسر السنك وشارع الصالحيةحيفا بين جسر السنك وشارع ساحة الطلائع14 تموزجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطبصفي الدين الحلي وشارع كورنيش الاعظمية وشارع الوزيرية ازدحامات طويلة متصلة بباب المعظمالجمهورية وشيخ عمر وشارع الكيلانيمعارض الحبيبية وجسر الحبيبية وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة ونفق الباب ازدحام طويل ومتصلمثنى الشيباني ومجسر العلويةمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى مستشفى الكندي ومعارض النهضةفلسطين وسريع القناة حول نصب الشهيد والعاب السندبادجسر البنوك وشارع المشاتل ونفق النداء