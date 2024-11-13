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الأكبر من نوعه في العراق.. إطلاق مؤتمر طبي رائد للتطوير المهني والتعلم التفاعلي
محليات
2024-11-13 | 03:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
237 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أعلن عميد كلية الطب بجامعة بغداد،
أمين
عبد الحسن العلواني، عن انطلاق مؤتمرا علميا كبيرا في 30 تشرين الثاني 2024، تحت شعار "تنمية التعليم الطبي المستدام: مسار نحو التقدم الصحي العالي"، في حدث طبي تعليمي يُعد الأكبر من نوعه في
العراق
هذا العام.
ويأتي
المؤتمر
برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، واشراف رئيس
جامعة
بغداد
بهاء ابراهيم انصاف، ليجسد رؤية الكلية وأهدافها في الأصالة والريادة، وهو ما يتماشى مع تاريخها العريق، كونها الكلية الأم التي تأسست عام 1927.
ويستقطب
المؤتمر
نخبة من الأساتذة الزائرين من دول مختلفة وتخصصات متنوعة، وذلك للمشاركة في إجراء عمليات جراحية نادرة، تُنقل مباشرة إلى المشاركين والمناقشين داخل القاعات الدراسية، ما يمنح الحاضرين فرصة استثنائية لمتابعة وتقييم تلك العمليات وفق أسلوب تفاعلي، فضلا عن تقديم ورش عمل متخصصة حسب التخصصات الطبية، حيث سيتم نقل أحدث العمليات الجراحية من صالات العمليات إلى القاعات الدراسية لخلق بيئة تعليمية تطبيقية، بحسب بيان لكلية الطب ورد للسومرية نيوز.
كما يناقش
المؤتمر
عددًا من المحاور المهمة التي تعكس تطلعات كلية الطب لتبني أحدث الأساليب في الحوكمة، الإدارة، والقيادة في القطاع الطبي، إلى جانب التركيز على الابتكارات الحديثة في أساليب التقويم الأكاديمي.
ويشمل
المؤتمر
أيضا جلسات تتناول الاعتماد الدولي وأثره المستقبلي على كليات الطب العراقية، إضافة إلى استعراض جوانب التحول الرقمي في التعليم الطبي.
ويتضمن جدول الأعمال أكثر من 27 ورشة عمل تخصصية تغطي حالات مرضية متعددة، مع تركيز خاص على ورش عمل لمرضى الأورام بالتعاون مع أطباء متخصصين من
جامعة
أكسفورد. ويشهد
المؤتمر
تسجيل أكثر من 1500 طبيب حتى الآن، كما يضم أكثر من 100 متحدث رئيس ومناقش من مختلف دول العالم والتخصصات، مما يعكس حجم هذا الحدث وأهميته.
ويحظى
المؤتمر
بحضور شخصيات فاعلة في المشهد العراقي، حيث سيلقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، كلمات رئيسة تسلط الضوء على أهمية
المؤتمر
وموضوعاته.
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الأكبر من نوعه في العراق
إطلاق مؤتمر طبي رائد للتطوير المهني والتعلم التفاعلي
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