بمساعدة اشقائه.. اب يقتل ابنه في مدينة الصدر

وقال للسومرية نيوز، إن "خلافات عائلية لم تعرف أسبابها دفعت برجل الى قتل ابنه بمساعدة اشقائه بعد تعنيفه والاعتداء عليه بالضرب المبرح ضمن منطقة الحميدية في الصدر شرقي بغداد".ويتصاعد العنف المنزلي في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثار قلق حقيقي في المجتمع . وبينما يؤكّد مختصّون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات.