السيد الصدر يوجه رسالة الى المشاركين في صلاة الجمعة المقبلة

نيوز – محلي

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، رسالة الى المشاركين في صلاة المقبلة.

وقال السيد الصدر في بيان ورد لـ نيوز، "تعبيراً عن دعمنا وإخلاصنا وتعاطفنا وإيماناً بالقضية الفلسطينية واللبنانية، ندعوكم أيها الأحبة ممن يحضرون صلاة الى رفع أعلام لبنان وفلسطين تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وأحرار العالم أجمع ". ودعا أيضا الى "حرق أعلام داعمي الإرهاب والمجازر الدموية والمتفننين بقتل الأطفال وتفجير المستشفيات وقتل الصحفيين أعني الثالوث المشؤوم :أمريكا وبريطانيا وإسرائيل".

وأضاف "لا تقصروا بذلك.. جزيتم خيراً أيها الشجعان".