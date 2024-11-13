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نفي رسمي بوجود إرباك في تنظيم مباراة العراق والأردن
محليات
2024-11-13 | 16:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
590 مشاهدة
نفت وزارة الداخلية، وجود إرباك في الأمور التنظيمية لمباراة
العراق
والأردن ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العالم والتي ستحتضنها
البصرة
الخميس.
وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض
مواقع
التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود (ارباك في الأمور التنظيمية لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني) المؤمل إقامتها الخميس على
ملعب
جذع النخلة الدولي في محافظة البصرة".
وأضاف أن "وزارة الداخلية رصدت بعض الصفحات
على
مواقع
التواصل الاجتماعي التي تحاول خلط الأوراق والأساءة للجهود التي تبذل لإنجاح هذه المباراة".
وأكدت الوزارة أن "الاستعدادات الجارية لتأمين هذه المباراة تجري بشكل انسيابي عالي المستوى"، مشيرة الى أن "المنتخب الاردني وصل إلى بلده الثاني
العراق
وبحماية وضيافة اخوانهم حيث تم استقبالهم بالورود والترحيب، وكذلك ان جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية".
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