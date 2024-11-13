نفي رسمي بوجود إرباك في تنظيم مباراة العراق والأردن

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود (ارباك في الأمور التنظيمية لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني) المؤمل إقامتها الخميس على جذع النخلة الدولي في محافظة البصرة".

وأضاف أن "وزارة الداخلية رصدت بعض الصفحات التواصل الاجتماعي التي تحاول خلط الأوراق والأساءة للجهود التي تبذل لإنجاح هذه المباراة".

وأكدت الوزارة أن "الاستعدادات الجارية لتأمين هذه المباراة تجري بشكل انسيابي عالي المستوى"، مشيرة الى أن "المنتخب الاردني وصل إلى بلده الثاني وبحماية وضيافة اخوانهم حيث تم استقبالهم بالورود والترحيب، وكذلك ان جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية".