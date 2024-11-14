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استعدوا.. فرق التعداد ستطرق أبوابكم للتعرف عليكم قبل حلول الموعد الرسمي
محليات
2024-11-14 | 01:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,715 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تنطلق فرق الإحصاء والنظم المعلوماتية اليوم الخميس بجولات على المنازل العراقية لغرض التعارف والتعريف وتهيئة الأجواء قبل حلول موعد التعداد النهائي في 20 و21 تشرين الثاني الجاري.
وقال المدير التنفيذي للتعداد علي عريان الساعدي انه سيسبق يومي إجراء التعداد مراحل، أولها تبدأ اليوم الخميس بنزول الباحثين مع المشرف لتعريفهم بالأماكن والمناطق التي سيجرون التعداد فيها، وتنبيه الأسر إلى تهيئة جميع المستمسكات الرسمية الخاصة بهم استعداداً ليوم التعداد.
وأكد الساعدي، أن فعالية أخرى ستجري اعتبارا من يوم 15ـ 19 من هذا الشهر، بزيارة الأسر للحصول على بعض المعلومات التفصيلية، ثم تكون الزيارة الأخيرة في يومي 20 و 21 من هذا الشهر للتأكد من البيانات التي حصل عليها العداد خلال المرحلة السابقة، تحسبا لأي تغييرات تكون قد حصلت خلال الأيام السابقة كالولادات أو الوفيات، بحسب صحيفة
الصباح
الحكومية.
وأشار الى أن حظر التجوال الذي سيجري يومي 20 و21 لتنفيذ التعداد العام للسكان سيمنع بموجبه انتقال الأشخاص بين الوحدات الإدارية كالمحافظات أو الأقضية أو النواحي أو من الريف إلى المدينة وبالعكس وليس إقامة جبيرة في المنازل بل يمكنهم التحرك لأغراض التسوق أو اقتناء بعض الحاجات الضرورية إلى منازلهم ضمن المناطق التي يعيشون فيها.
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