حاولت الانتحار لكن توفيت طالبة أخرى!.. هذا ما حدث في مدرسة بميسان

وذكر للسومرية نيوز، ان "طالبة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى بناية مدرستها، لكن محاولة انتحارها فشلت بسبب سقوطها على طالبة أخرى، ما أدى الى وفاة التي سقطت عليها".وأضاف المصدر، انه تم نقل الجثة للطب العدلي، والطالبة المصابة للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".