تسويف ملف الاستجوابات ومباراة العراق والأردن في نشرة الظهيرة على السومرية

# السوداني يختتم زيارة عقب لقائه جميع قيادات الاقليم.. والكرد يبدون تفاؤلهم بمخرجات الزيارة# في دائرة الاتهام بضعف ممارسة دوره الرقابي، ونواب يكشفون عن تسويف ملف الاستجوابات# ساكنو معسكر الرشيد يغادرون منازلهم تحت التهديد بالازالة, ويحملون المستثمرةَ المسؤولية# فرق الاحصاء الجوالة تباشر بالمراحل الاولى التمهيدية لاجراء التعداد السكاني.. والكشف عن موعد اعلان النتائج# بشعار الفوز وفض الشراكة.. منتخبنا الوطني يلاقي الاردن في ضمن تصفيات المونديال