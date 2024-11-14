التعليم تصدر أمرا وزاريا بتعيين 908 من حملة الشهادات العليا والأوائل

ودعت وزارة العالي والبحث العلمي في بيان ورد للسومرية نيوز، الذوات المنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) ونسخة ملونة عدد (2) وصورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/10/17عند التاسعة صباحا في المراكز الإرشادية ولغاية عشرة أيام عمل.الأمر والأسماء: