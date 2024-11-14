إقليم كردستان يعطل الدوام تسعة أيام لسكان هذه المناطق

وصدر عن مجلس وزراء إقليم كردستان، قراراً ينص على "تعطيل الدوام بدءاً من 15 حتى 23 من الشهر الجاري، ويشمل القرار سكان المناطق الكردستانية خارج الإقليم المتواجدين في الإقليم، كما يغطي القرار الهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، وذلك استعداداً لإجراء التعداد السكاني العام".وأضاف أن "العطلة تشمل جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى الطلاب من كافة المستويات التعليمية، من المدارس وحتى الجامعات والكليات، من سكان المناطق الكردستانية المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي".ودعا القرار والشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى "تسهيل مشاركة موظفيها من مناطق المادة 140 في عملية التعداد السكاني".